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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев упрочил лидерство по победам (37) в сезоне, отбив 30 из 34 бросков «Питтсбурга»

Вратарь «Колорадо» отразил 30 бросков из 34 в игре с «Питтсбургом» (5:4 ОТ), выиграв 6-й матч подряд.

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