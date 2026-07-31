Аист Гера из Перевоза стал главой многодетной семьи.

Аист Гера, дважды перезимовавший в окрестностях Перевоза, стал главой многодетной семьи. Об этом в официальном канале MAX сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
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