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Нижегородская правда

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Аист Гера из Перевоза стал главой многодетной семьи.

Аист Гера из Перевоза стал главой многодетной семьи.

Аист Гера, дважды перезимовавший в окрестностях Перевоза, стал главой многодетной семьи. Об этом в официальном канале MAX сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

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