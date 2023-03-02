Глава МИД Ирана: Украина не смогла доказать поставки иранских БПЛА России

Вплоть до настоящего времени власти Украины так и не смогли доказать свои обвинения в адрес Ирана, что он якобы осуществляет поставки беспилотных летательных аппаратов России для их использования в специальной военной операции.
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