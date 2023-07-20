Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины

Думается, наши в очередной раз струсят, не выдержав давления врагов, но будут по-прежнему оправдываться нашим извечным гуманизмом. Статистика наших "грозных" ультиматумов это только подтверждает.

Игорь Человек

Хоть бы на морскую мину хотя бы 2 нарвались! Многим был бы урок на всегда! и страховым компаниям в том числе!