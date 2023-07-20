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Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины

Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины

Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины AlexCoderНесколько судов в Черном море отправились в сторону Украины AlexCoder Москва пригрозила Западу последствиями таких действий После вступления в силу решения российской стороны о прекращении действия зерновой сделки в районе украинского побережья и Крыма полностью перестали курсировать торговые суда.

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Комментарии
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А
Александр24
Думается, наши в очередной раз струсят, не выдержав давления врагов, но будут по-прежнему оправдываться нашим извечным гуманизмом. Статистика наших &quot;грозных&quot;  ультиматумов это только подтверждает.
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22 час.
Игорь Человек
Хоть бы на морскую мину хотя бы 2 нарвались!  Многим был бы урок на всегда!  и страховым компаниям в том числе!
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21 час.

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