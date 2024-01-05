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На праздники Сочельник 6 января и Рождество 7 января 2024 года существует много запретов

На праздники Сочельник 6 января и Рождество 7 января 2024 года существует много запретов

На праздники Сочельник 6 января и Рождество 7 января 2024 года существует много запретов Юлия СыромятниковаКаждый год уже на протяжении не одной сотни лет, в точности 6 января, православные христиане отмечают рождественский Сочельник.

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