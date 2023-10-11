Минэнерго: энергопотребление в России за 9 месяцев выросло на 1,2%

Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
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