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I24 News: Израиль начал эвакуацию людей из домов престарелых в городе Ашкелон

I24 News: Израиль начал эвакуацию людей из домов престарелых в городе Ашкелон

Власти Израиля приступили к эвакуации пожилых людей из домов престарелых в городе Ашкелон на юге страны, где с начала эскалации палестино-израильского конфликта регулярно звучат сигналы о воздушной тревоге, передает телеканал i24 News.

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