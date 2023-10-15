I24 News: Израиль начал эвакуацию людей из домов престарелых в городе Ашкелон

Власти Израиля приступили к эвакуации пожилых людей из домов престарелых в городе Ашкелон на юге страны, где с начала эскалации палестино-израильского конфликта регулярно звучат сигналы о воздушной тревоге, передает телеканал i24 News.
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