Участок Чуйского тракта перекрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды

Ограничение ввели от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение грузовиков и пассажироперевозящего транспорта на Чуйском тракте, сообщили в МЧС.