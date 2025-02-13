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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Участок Чуйского тракта перекрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды

Участок Чуйского тракта перекрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды

Ограничение ввели от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение грузовиков и пассажироперевозящего транспорта на Чуйском тракте, сообщили в МЧС.

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