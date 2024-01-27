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Константинов сравнил Борреля с персонажем из мультфильма про храброго зайца

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Европсоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего направить Киеву дальнобойные ракеты, с персонажем из советского мультика про храброго зайца.

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