Константинов сравнил Борреля с персонажем из мультфильма про храброго зайца

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Европсоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего направить Киеву дальнобойные ракеты, с персонажем из советского мультика про храброго зайца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии