Ночью над Ростовской областью сбили девять БПЛА — губернатор

Девять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в течение ночи были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионом, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев 17 июля в своем Telegram-канале.
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