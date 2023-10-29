Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Остановите миграцию. Европа идет к тому, чтобы стать фактически третьим миром

Остановите миграцию. Европа идет к тому, чтобы стать фактически третьим миром

Европа превращается в третий мир из-за непрерывного потока мигрантов, пишет iDNES. Континент добровольно совершает самоубийство, а местные элиты неспособны противостоять происходящему и ничего не делают для спасения своих стран.

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