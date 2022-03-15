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Железнодорожная махновщина «Укрзализницы». Киев решил не возвращать на сеть РЖД 15 тысяч российских вагонов

Железнодорожная махновщина «Укрзализницы». Киев решил не возвращать на сеть РЖД 15 тысяч российских вагонов

Украинская железнодорожная компания запустила процесс национализации российских вагонов, находящихся в данный момент на территории Украины.

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