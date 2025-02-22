Денис Батурин: Индикатор состояния украинского кризиса, планов развития страны, уровня доверия Президента губернаторам Крыма и Севастополя:

Индикатор состояния украинского кризиса, планов развития страны, уровня доверия Президента губернаторам Крыма и Севастополя:«Путин поручил продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя каждый год не менее 110 млрд рублей, сообщает Кремль.