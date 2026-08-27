Trump Sends Saudi Nuclear Deal to Congress as Riyadh Rejects Israel Condition

Trump has formally sent the landmark U.S.-Saudi civilian nuclear agreement to Congress, even as Riyadh reiterated Thursday that it will not normalize relations with Israel without an independent Palestinian state, a condition Trump says must be met before the nuclear deal can take effect.
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