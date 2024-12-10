FT: инженерная система ВСУ истощена из-за отправки специалистов на штурмы

Инженерная система Вооруженных сил Украины (ВСУ) не работает из-за того, что командование отправляет специалистов на штурмы, пишет Financial Times со ссылкой на командира штурмового батальона ВСУ Станислава Буниятова.
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