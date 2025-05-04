APS: популярный заменитель сахара ухудшил функцию сосудов у мышей

Ученые из Колорадского университета установили, что эритрит, широко используемый "диетический" заменитель сахара, может ухудшать здоровье кровеносных сосудов, нарушая способность мозга вырабатывать критически важное соединение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии