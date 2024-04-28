На тестовом сервер The Elder Scrolls Online стал доступен контент будущего дополнения G...

На тестовом сервер The Elder Scrolls Online стал доступен контент будущего дополнения Gold RoadИгроки MMORPG The Elder Scrolls Online с нетерпением ожидающие выхода крупного сюжетного дополнения Gold Road уже сейчас могут ознакомиться с новым контентом этой главы на Публичном тестовом сервере (PTS).