Пенсии россиян сократятся на треть к 2047 году, прогнозы

В течение следующих 20 лет пенсии российских граждан снизятся как минимум на треть из-за демографических проблем, инфляции и сырьевой экономической модели, сообщил в интервью «МК» демограф и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.