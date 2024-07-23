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«Это будет реальный удар»: озвучен прогноз будущего Украины после избрания Трампа

«Это будет реальный удар»: озвучен прогноз будущего Украины после избрания Трампа

фото: Клинцевич сделал прогноз о действиях Зеленского. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе со СМИ заявил о том, что в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа антиукраинские взгляды последнего могут привести к прекращению активных поставок оружия Украине.

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