«Это будет реальный удар»: озвучен прогноз будущего Украины после избрания Трампа

фото: Клинцевич сделал прогноз о действиях Зеленского. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе со СМИ заявил о том, что в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа антиукраинские взгляды последнего могут привести к прекращению активных поставок оружия Украине.