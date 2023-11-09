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«Усугубляет кризис»: реакция мирового сообщества на террористические атаки ВСУ на Донецк

«Усугубляет кризис»: реакция мирового сообщества на террористические атаки ВСУ на Донецк

Совбез ООН провел экстренное заседание, созванное по инициативе России. Повод — все более циничные действия киевского режима, который не просто обстреливает гражданское население в Донецке, а применяет тактику террористов, нанося удары по одному и тому же месту, когда туда приезжают спасатели, медики, журналисты.

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