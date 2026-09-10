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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о работе в «Барс»е: «Я прекрасно провел время в «Баварии», но сейчас у меня другой этап. Дорожу каждым днем, когда гуляю по Барселоне. Я и моя семья счастливы»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ответил на вопрос о сравнении своей работы в каталонском клубе и «Баварии».

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