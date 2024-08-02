Престижный московский вуз отказался от красноярских олимпиадников

Десять абитуриентов-олимпиадников из Красноярска пожаловались на Первый Московский государственный медицинский университет, который отказал им в зачислении по льготе БВИ, то есть без вступительных испытаний.
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