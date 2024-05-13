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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс о 5 из 18 с игры: «Сегодня не получалось. Беру на себя ответственность за это»

Центровой «Миннесоты» набрал 13 очков и 12 подборов при 5 из 18 с игры, его команда уступила со счетом 107:115, 2-2.

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