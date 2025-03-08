Расценки на рытье могил в Омской области взлетели на 65%. В сфере услуг это самое сильное подорожание в регионе.
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Расценки на рытье могил в Омской области взлетели на 65%. В сфере услуг это самое сильное подорожание в регионе.