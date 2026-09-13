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FiNE NEWS

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Revolut передал данные части клиентов мошенникам после поддельных запросов с домена госведомства

Британский финтех Revolut сообщил о передаче данных части своих клиентов мошенникам после того, как получил поддельные запросы с настоящего почтового домена государственного ведомства.

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