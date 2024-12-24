Юристы подсказали, как действовать, если после покупки квартиры выявились долги по ЖКХ Ирэн ОрлонскаяВ последнее время юристы отмечают рост числа обращений от граждан, которые сталкиваются с проблемами, связанными с задолженностью по коммунальным услугам.
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