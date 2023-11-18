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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф об 11-м месте Хэмилтона в квалификации: «Это остается загадкой. У Льюиса больше не было сцепления»

По словам босса «Мерседеса», в команде не знают, почему Льюис Хэмилтон (11-й) сильно уступил своему напарнику Джорджу Расселлу (4-й) в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

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