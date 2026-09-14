Футбольные федерации Саудовской Аравии осудили выкрики в адрес погибшего Диогу Жоты

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) и Саудовская профессиональная футбольная лига (SPL) выступили с осуждением поведения болельщиков, выкрикивавших в адрес португальского полузащитника Рубена Невеша имя его покойного партнера по сборной Диогу Жоты во время матча чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Ат-Таааванд» и «Аль-Хиляль».