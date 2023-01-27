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На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей

На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей

На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей В числе его трофеев два сибирских осетра и другие вкусные представители биоресурса В Алтайском крае задержали мужчину, который без разрешения ловил рыбу в Оби, сообщает Росрыболовство.

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