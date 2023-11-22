Названо число бежавших с Украины спортсменов после февраля 2022 года

309 спортсменов и тренеров, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года, не вернулись в страну. По информации издания, число бежавших атлетов и специалистов составляет 3,41 процента от количества всех, кто выезжал с Украины для представления страны на международных соревнованиях и сборов.