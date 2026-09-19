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Пластика, корсеты и дерзкое мини: 10 звезд, которые всеми силами пытаются обмануть возраст

Пластика, корсеты и дерзкое мини: 10 звезд, которые всеми силами пытаются обмануть возраст

Сцена и свет софитов требуют непрерывной свежести, поэтому в шоу-бизнесе возраст давно воспринимается как главный соперник.

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