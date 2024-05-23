ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вообще ничего делать не нужно, прямо перефразируя Булгакова - "сами всё сделают, сами себя закопают".
МУС: лицемерие и подлость
Комментарии
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Алексей Тан
А Нетаньяху, сам говорил...:-Мы (евреи) должны быть благодарны Гитлеру,... благодаря его деятельности и появился ... государство Израиль..... (Ни кто его за язык не тянул!).
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18 час.
Валерий Фоменков
Учитывая то, что сам Гитлер по происхождению на четверть был евреем, а подавляющее большинство высокопоставленных военных чинов фашистской Германии являлось евреями в ещё большей степени.
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15 час.
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