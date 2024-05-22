Новости СВО: ещё одно направление наступления ВС РФ в Харьковской области

Относительно незамеченной прошла новость о том, что ВС России перешли границу Харьковской области ещё в одном месте – в 15 километрах к востоку от Волчанска, наступление идёт в районе сёл Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья.
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