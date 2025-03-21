«Русская община» добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле

ИСполнитель известен своим эпатажным поведением В марте 2025 года стало известно, что кибердружина «Русская община» успешно инициировала отмену концерта популярного рэпера Паши Техника, запланированного на 5 апреля в клубе «Фараон» в Барнауле.
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