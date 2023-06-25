Спички - не игрушка

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В США НАЧАЛАСЬ РЕАЛЬНАЯ ПАНИКА: "ВАГНЕР" ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВУЮ КОМАНДИРОВКУ

В США НАЧАЛАСЬ РЕАЛЬНАЯ ПАНИКА: "ВАГНЕР" ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВУЮ КОМАНДИРОВКУ

ЧВК "Вагнер" продолжает оставаться одной из главных сил не только на фронтах СВО, но и по всему миру.

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