Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

Эксперт Ротарь: Москва превращается в магнит для бюджетных туристов в мае Москва — не самое очевидное место для бюджетного отпуска, однако в майские праздники она превращается в настоящий магнит для экономных путешественников.
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