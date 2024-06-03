Сийярто: Покушение на Фицо — результат кампании ненависти его оппонентов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия в Киев, было результатом «кампании ненависти», организованной его политическими оппонентами.
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