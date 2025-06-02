Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке!

Со 2 июня 2025 года Примсоцбанк снижает процентные ставки по ипотечным программам на вторичный рынок до 1,5 пункта! Что изменилось? Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести: Условия: Не упустите шанс сделать свою мечту о собственном жилье реальностью! Наши специалисты готовы помочь вам с выбором программы и оформлением документов.