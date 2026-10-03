В Ивановской области у женщины изъяли 5000 пачек нелегальных сигарет

Обыски прошли в доме и гараже. Возбуждено уголовное дело, женщина под подпиской о невыезде.В Пучеже сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области пресекли незаконную торговлю табачной продукцией.