В Ивановской области у женщины изъяли 5000 пачек нелегальных сигарет

Обыски прошли в доме и гараже. Возбуждено уголовное дело, женщина под подпиской о невыезде.В Пучеже сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области пресекли незаконную торговлю табачной продукцией.
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