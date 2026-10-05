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Во Франции подростку оторвало руку гранатой во время школьных протестов

Во Франции подростку оторвало руку гранатой во время школьных протестов

РЕН ТВ Во время протестной акции у лицея в Лансе на севере Франции 15-летний подросток лишился кисти руки из-за взрыва полицейской гранаты.

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