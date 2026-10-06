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Квартиры для русских семей теперь недоступны? Риелтор честно сказал, что будет дальше

Квартиры для русских семей теперь недоступны? Риелтор честно сказал, что будет дальше

Пересмотр условий семейной ипотеки вновь заставил покупателей задуматься, удастся ли им когда-нибудь приобрести собственное жильё.

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