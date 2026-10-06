Квартиры для русских семей теперь недоступны? Риелтор честно сказал, что будет дальше

Пересмотр условий семейной ипотеки вновь заставил покупателей задуматься, удастся ли им когда-нибудь приобрести собственное жильё.
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