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Гастрономические мини-фестивали в Москве: как совместить прогулку и дегустацию

Гастрономические мини-фестивали в Москве: как совместить прогулку и дегустацию

Пробуем город на вкус. 123RF/legion-media.ruМини‑фестивали в креативных кластерах – это еще один способ прочесть город, как культурный текст, ведь в каждом дворике, во дворе бывшей фабрики или в тени старого особняка прячется своя история.

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