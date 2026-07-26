Гастрономические мини-фестивали в Москве: как совместить прогулку и дегустацию

Пробуем город на вкус. 123RF/legion-media.ruМини‑фестивали в креативных кластерах – это еще один способ прочесть город, как культурный текст, ведь в каждом дворике, во дворе бывшей фабрики или в тени старого особняка прячется своя история.
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