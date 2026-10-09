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АЦ ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян составил 72,5%

АЦ ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян составил 72,5%

Аналитический центр ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 72,5% респондентов доверяют российскому лидеру Владимиру Путину.

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