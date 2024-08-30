Сечин: высокий уровень налоговой нагрузки негативно сказывается на нефтяной отрасли

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о негативном влиянии высоких налогов на нефтяную отрасль страны. По его словам, налоговая нагрузка в нефтяной отрасли за последние три года составила 75%, что значительно выше, чем в других отраслях, таких как банковский сектор (27%), горнодобывающая и металлургическая промышленность (35%) или добыча алмазов и драгоценных металлов (31%).