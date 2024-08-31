Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг не стал подтверждать данные о том, что киевский режим получил от западных держав разрешение на то, чтобы напасть на курское приграничье.
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