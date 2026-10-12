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Украина недополучила более миллиарда долларов запланированных средств – министр Марченко

Украина недополучила более миллиарда долларов запланированных средств – министр Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в парламенте сообщил, что Киев в январе-сентябре 2026 года недополучил почти 1,1 миллиарда долларов запланированных доходов.

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