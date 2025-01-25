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Расчеты БПЛА в зоне СВО позволили уничтожить минометный расчет ВСУ

Расчеты БПЛА в зоне СВО позволили уничтожить минометный расчет ВСУ

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск регулярно уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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