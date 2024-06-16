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Новости экономики России

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Лондонский тур Тейлор Свифт может отложить снижение ставки Банком Англии

Лондонский тур Тейлор Свифт может отложить снижение ставки Банком Англии

Рекордный тур Тейлор Свифт продолжает увеличивать потребительские расходы по всем миру.По мнению инвестиционного банка TD Securities, поскольку в августе сотни тысяч преданных поклонников известной певицы приедут Лондон на концерт, экономического подъема в Великобритании может быть достаточно, чтобы отложить возможное сентябрьское снижение процентных ставок, пишет CNBC.

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