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Азиатская футбольная конфедерация выступила против планов Инфантино по продаже части прав на ЧМ: «Односторонние действия ФИФА подрывают основы континентального футбола»

Азиатская конфедерация футбола (АФК) выступила против планов президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли в коммерческих правах чемпионата мира частным инвесторам.

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