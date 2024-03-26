У Нарцисса Первого, Макрона, подгорает: рушится версия про его жену учительницу

20 марта 68K прочитали Макрон не первый раз идёт против линии Вашингтонского обкома. То объявлял, что у НАТО умер мозг, то теперь, не обращая внимания на возражения лидеров стран НАТО, включая США, объявил, что не исключает отправку военных контингентов стран НАТО, потом военных Франции на Украину.